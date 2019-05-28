Череп загадочно пропавшей балерины Большого театра нашли на берегу Москва-реки

На глубине около 50 сантиметров там же нашли фрагменты костей, которые были завернуты в полиэтилен.
Экспертиза осложнена тем, что пока не удалось найти челюсть, и специалистам придется устанавливать принадлежность черепа с помощью ДНК-исследования, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе СК.
Ольга Демина пропала в 2014 году. В 2017 году СМИ сообщали о задержании подозреваемого в ее убийстве Малхаза Джавоева. Череп был найден примерно в том районе, где в свое время «засветился» телефон Джавоева, пишет «Росбалт».
Следствие установило, что последним Ольгу видел именно Малхаз Джавоев. Накануне исчезновения он возил девушку в Воронеж — чтобы она станцевала для некоего богатого именинника.
По версии полиции, Джавоев наладил в столице тайный бизнес — поставлял на вечеринки к богатеям хорошеньких балерин, пишет «КП». Любовник привлек девушку к свадебной афере, чтобы присвоить жилье, а потом решил избавиться от свидетеля, отмечает издание.
В 2017 году его задержали в Германии, где мужчина скрывался под чужим именем в статусе беженца <получал пособие>. Вскоре «беженца» экстрадировали в РФ. В настоящее время Джавоев содержится в следственном изоляторе «Матросская тишина».