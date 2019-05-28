Череп загадочно пропавшей балерины Большого театра нашли на берегу Москва-реки

В Москве гулявшие вдоль реки дети обнаружили останки, которые, вероятно, принадлежат пропавшей пять лет назад балерине Большого театра Ольге Деминой.

На глубине около 50 сантиметров там же нашли фрагменты костей, которые были завернуты в полиэтилен.

Экспертиза осложнена тем, что пока не удалось найти челюсть, и специалистам придется устанавливать принадлежность черепа с помощью ДНК-исследования, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе СК.

Ольга Демина пропала в 2014 году. В 2017 году СМИ сообщали о задержании подозреваемого в ее убийстве Малхаза Джавоева. Череп был найден примерно в том районе, где в свое время «засветился» телефон Джавоева, пишет «Росбалт».

Следствие установило, что последним Ольгу видел именно Малхаз Джавоев. Накануне исчезновения он возил девушку в Воронеж — чтобы она станцевала для некоего богатого именинника.

По версии полиции, Джавоев наладил в столице тайный бизнес — поставлял на вечеринки к богатеям хорошеньких балерин, пишет «КП». Любовник привлек девушку к свадебной афере, чтобы присвоить жилье, а потом решил избавиться от свидетеля, отмечает издание.

В 2017 году его задержали в Германии, где мужчина скрывался под чужим именем в статусе беженца <получал пособие>. Вскоре «беженца» экстрадировали в РФ. В настоящее время Джавоев содержится в следственном изоляторе «Матросская тишина».