Черная вдова укусила трех мальчиков

Мальчики хотели превратиться в Человека-паука, пишет Telemundo.
Дети 8,10 и 12 лет незадолго до этого пересматривали мультфильм о Спайдермене. И решили, что встретили того самого паука.
Обычно черная вдова не агрессивна и редко нападает на людей, поэтому детям пришлось спровоцировать ее — они тыкали в паука палкой, пишет newsarmenia.am. В итоге паук укусил всех троих братьев.
Мать детей обнаружила симптомы отравления ядом, когда они вернулись домой, пишет polit.ru. Братьев экстренно доставили в ближайшую больницу, их удалось спасти.
Дети получили сыворотку-противоядие и пошли на поправку.