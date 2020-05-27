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27 мая
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Происшествия

Черная вдова укусила трех мальчиков

Три брата в Боливии нашли на лугу черную вдову — яд этого паука в 15 раз более токсичен, чем яд гремучей змеи) — и спровоцировали ее на укус.

Человек-паук оплатил покупки пенсионерам Барнаула.
Человек-паук оплатил покупки пенсионерам Барнаула.
katun24.ru

Мальчики хотели превратиться в Человека-паука, пишет Telemundo.

Дети 8,10 и 12 лет незадолго до этого пересматривали мультфильм о Спайдермене. И решили, что встретили того самого паука.

Обычно черная вдова не агрессивна и редко нападает на людей, поэтому детям пришлось спровоцировать ее — они тыкали в паука палкой, пишет newsarmenia.am. В итоге паук укусил всех троих братьев.

Мать детей обнаружила симптомы отравления ядом, когда они вернулись домой, пишет polit.ru. Братьев экстренно доставили в ближайшую больницу, их удалось спасти.

Дети получили сыворотку-противоядие и пошли на поправку.

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