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Происшествия

«Черные банкиры» в Барнауле обналичили 844 млн рублей

В Барнауле закончили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Участники ОПГ за четыре года обналичили 844 млн рублей. Материалы дела насчитывают 179 томов, а обвинительное заключение — более 5 тыс. листов.

Наличные. Отмывание денег.
Наличные. Отмывание денег.
pixabay.com

Следствие установило, что барнаулец в 2016 году создал организованную группу, которая систематически совершала незаконные банковские операции по расчетам, кассовому обслуживанию и инкассации.

Для этого они подыскивали юридические лица, нуждающиеся в обналичивании денег. Средства перечислялись на расчетные счета подставных фирм, переводились с одних расчетных счетов на другие, чтобы имитировать реальные финансово-хозяйственные отношения.

За свои услуги обвиняемые получали определенный процент. За четыре года члены ОПГ обналичили не менее 844 млн рублей, получив доход в размере 87 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Обвиняемые своей вины не признали.

На дорогостоящее имущество, автомобили и денежные средства обвиняемых наложили арест.

«Несмотря на то, что лидер преступной группы оформил недвижимое имущество и автомобиль на близких родственников, следователю удалось доказать, что они приобретены на доход от преступной деятельности, и наложить арест на 13 квартир стоимостью около 60 миллионов рублей и автомобиль стоимостью около 6 миллионов рублей», — добавили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Дело передали на рассмотрение суда.

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