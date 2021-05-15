Черные клубы дыма. В барнаульском садоводстве произошел крупный пожар

В субботу, 15 мая, в СНТ «Прогресс» на Змеиногорском тракте произошел пожар.

О происшествии сообщил участник сообщества «Инцидент Барнаул».

Судя по кадрам из видео, строение горит открытым пламенем. Однако плотный черный дым не дает разглядеть масштабы пожара.

Автор ролика комментирует: «Горит дом». Комментаторы с ним не согласны. Один из участников сообщества предположил, что огнем охвачены гаражи.

На место прибыли пожарные машины. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. В субботу температура воздуха поднимется до +28 градусов, а в воскресенье местами уже будет +31 градус.