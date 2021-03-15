18 черных кредиторов разоблачили в Алтайском крае

В 2020 году в Алтайском крае обнаружили 18 финансовых нелегалов. Они занимались незаконной выдачей потребительских займов населению.

Черными кредиторами уже занимаются специалисты в правоохранительных и надзорных органах.

Обманщики привлекать клиентов лично, действуя в офисах. В некоторых случаях они работали под видом микрофинансовых организаций и ломбардов, рассказали в барнаульском отделении Банка России.

Как не попасть на уловку черных кредиторов

Нужно обратить внимание, что, по закону, ставка по потребительским кредитам и займам, оформленным после 1 января 2020 года, не должна превышать 1% в день.

Кроме того, действуют ограничения для начисления платежей при возникновении просрочки по таким договорам, взятым на срок до года. Сумма таких платежей не должна превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

«Обращаясь к нелегальному кредитору, гражданин рискует значительно переплатить и столкнуться с незаконными и даже опасными методами взыскания долга», — пояснил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Игорь Князев.

Легальная организация должна быть в справочниках и реестрах финансовых организаций на сайте регулятора. Проверить компанию можно и на портале Банка России, посвященном финансовой культуре, fincult.info и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Отмечается, что во всей Сибири в прошлом году выявили свыше 200 нелегальных кредиторов, а по России в целом более 1,5 тысяч.