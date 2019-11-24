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Происшествия

«Черный» лесоруб в Алтайском крае отделался штрафом за 19 берез

Каменский городской суд назначен судебный штраф мужчине, срубившему 19 берез, сообщает помощник Каменского межрайонного прокурора Сергей Ермилов.

Дерево. Береза
Дерево. Береза
СС0

В августе житель Каменского района решил на зиму заготовить дрова в обход закона. Он направился в Столбовский участок Каменского лесничества, где без разрешительных документов свалил 19 берез. Ущерб управлению лесами Алтайского края составил более 130 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину признал, ущерб возместил в полном объеме. В связи с этим, следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.

Каменский суд ходатайство удовлетворил и назначил обвиняемому судебный штраф в размере 6 000 рублей.

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