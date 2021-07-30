30 июля 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Черногория выдала подозреваемого в растрате ректора вуза с бывшим алтайским филиалом

По требованию генеральной прокуратуры России Черногория экстрадирует бывшего ректора Ленинградского государственного университета им. Пушкина Вячеслава Скворцова. Об этом сообщила пресс-служба ГП.

Интерпол.
Интерпол.
Официаьный сайт Интерпола.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

С 2014 по 2017 годы ректор Скворцов совместно с директором Алтайского филиала этого университета совершили растрату денежных средств на сумму 2 491 333 рублей.

«Они перечислили эту сумму на личные расчетные счета под видом оплаты гражданско-правовых договоров (договоров возмездного оказания услуг), которые в действительности не заключались и не выполнялись», — заявили в прокуратуре.

Скворцов скрылся от уголовного преследования. В марте его задержали на территории Черногории.

«Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Черногории удалось добиться принятия положительного решения о его выдаче», — заключили в Генпрокуратуре.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Вячеслава Скворцова доставят в Россию.

Алтайский филиал вуза ныне не действует, следует из сведений на сайте учреждения. Всего университет имеет шесть филиалов, все они находятся в Ленинградской области.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость