Черногория выдала подозреваемого в растрате ректора вуза с бывшим алтайским филиалом

По требованию генеральной прокуратуры России Черногория экстрадирует бывшего ректора Ленинградского государственного университета им. Пушкина Вячеслава Скворцова. Об этом сообщила пресс-служба ГП.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

С 2014 по 2017 годы ректор Скворцов совместно с директором Алтайского филиала этого университета совершили растрату денежных средств на сумму 2 491 333 рублей.

«Они перечислили эту сумму на личные расчетные счета под видом оплаты гражданско-правовых договоров (договоров возмездного оказания услуг), которые в действительности не заключались и не выполнялись», — заявили в прокуратуре.

Скворцов скрылся от уголовного преследования. В марте его задержали на территории Черногории.

«Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Черногории удалось добиться принятия положительного решения о его выдаче», — заключили в Генпрокуратуре.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Вячеслава Скворцова доставят в Россию.

Алтайский филиал вуза ныне не действует, следует из сведений на сайте учреждения. Всего университет имеет шесть филиалов, все они находятся в Ленинградской области.