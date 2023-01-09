Четыре человека на снегоходах пропали на Алтае

Мужчины планировали вернуться 3 января, но с тех пор не выходили на связь.
7 января местные жители попытались самостоятельно проехать по маршруту на снегоходах, но не смогли этого сделать из-за высокого и рыхлого снега, который обильно выпал накануне.
«На 9 января запланирован вылет вертолета Ми-8 от РСЧС с поисковой группой по маршруту следования граждан. Также 6 местных жителей на снегоходах будут пытаться проехать по маршруту пропавших», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.
Ранее в Барнауле больше недели разыскивали мужчину в зеленой куртке.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!