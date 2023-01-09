9 января
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Происшествия

Четыре человека на снегоходах пропали на Алтае

В Республике Алтай разыскивают четырех мужчин из Усть-Коксинского района, которые 2 января выехали на двух снегоходах с животноводческой стоянки около села Банное в сторону озера Анчигар.

Снегоход. Зима.
Снегоход. Зима.
pixabay.com.

Мужчины планировали вернуться 3 января, но с тех пор не выходили на связь.

7 января местные жители попытались самостоятельно проехать по маршруту на снегоходах, но не смогли этого сделать из-за высокого и рыхлого снега, который обильно выпал накануне.

«На 9 января запланирован вылет вертолета Ми-8 от РСЧС с поисковой группой по маршруту следования граждан. Также 6 местных жителей на снегоходах будут пытаться проехать по маршруту пропавших», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Ранее в Барнауле больше недели разыскивали мужчину в зеленой куртке.

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