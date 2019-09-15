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Происшествия

Четыре человека насмерть отравились парами гнилого картофеля под Челябинском

В поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области четыре человека погибли в результате отравления парами сгнившего картофеля, сообщает СУ СКР по региону.

Картофель
Картофель
ССО

«В вечернее время в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка», — отмечают в ведомстве.

По предварительным данным, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля, когда чистили овощехранилище.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Отметим, что это не первый подобный случай. Так в 2013 году в Татарстане в погребе гаража обнаружили тела 42-летнего мужчины, его 38-летней супруги, 18-летнего сына и 63-летней тещи. Предположительно, все они скончались от отравления газом, скопившимся в подвале в результате гниения картофеля, сообщает НТВ.

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