Четыре человека погибли при крушении самолета L-410 в Сибири

По последним данным, погибли четыре человека — три пассажира и пилот.
«Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации, 12 человек пострадали и, к сожалению, 4 человека погибли. На месте аварии задействовано более 70 человек и 20 единиц техники», — говорится в сообщении областного МЧС.
12 сентября пассажирский самолет L-410 авиакомпании «СиЛА», летевший из Иркутска в Казачинское, рухнул в тайге. По данным ТАСС, к жесткой посадке могла привести ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя.
Рассматриваются и другие версии. Выживший пилот Николай Махнутин рассказал, что катастрофа произошла, так как во время захода на второй круг они взяли слишком низкую высоту — из-за сильного тумана не заметили сопку и столкнулись с ней, сообщило радио «Говорит Москва».
Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.