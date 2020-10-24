На трассе Кемерово-Новосибирск 24 октября произошло смертельное ДТП. Микроавтобус столкнулся с пассажирским автобусом «Томск-Барнаул». Погибли четыре человека, среди которых двое детей, сообщили в ГУ МВД по НСО.

ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» 24 октября 2020 года.

Авария произошла в 10:30 на 129 км автодороги Р-255 «Сибирь». 52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Томск — Барнаул».

Водитель Toyota, 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина неустановленного возраста от полученных травм погибли на месте. Еще два пассажира микроавтобуса находятся в больнице.

«Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал», — уточнили в полиции.

На место происшествия выехал начальник новосибирского главка МВД генерал-майор Андрей Кульков и начальник ГИБДД.

Сотрудники полиции работают на месте, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее 18 сентября автобус Барнаул — Новосибирск с 42 пассажирами съехал в кювет.