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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на юге Красноярского края из-за столкновения автобуса с легковым авто.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

В региональном главке МВД рассказали, что авария произошла в районе поселка Кошурниково Курагинского района.

«По предварительным данным, 12 января 2022 года около 08:10 (по местному времени. — Прим. ред.) автомобиль „Nissan Almera“ допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом ПАЗ, в котором находилось 15 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших двое детей 2005 года рождения.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

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