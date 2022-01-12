Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на юге Красноярского края из-за столкновения автобуса с легковым авто.

В региональном главке МВД рассказали, что авария произошла в районе поселка Кошурниково Курагинского района.

«По предварительным данным, 12 января 2022 года около 08:10 (по местному времени. — Прим. ред.) автомобиль „Nissan Almera“ допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом ПАЗ, в котором находилось 15 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших двое детей 2005 года рождения.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.