9 июня
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Происшествия

Четыре человека пострадали в серьезном ДТП в Барнауле

Две иномарки не поделили Змеиногорский тракт в Барнауле 9 июня. При столкновении пострадало четыре человека, среди которых два ребенка, рассказали в городской ГИБДД.

ДТП на Горе.
ДТП на Горе.
Кадр видео "Инцидент Барнаул"

Авария произошла в 12:30 на Змеиногорском тракте в районе дома 89.

По предварительным данным, 45-летняя женщина за рулем Toyota Corolla при повороте налево не уступила дорогу движущемуся со встречного направления Nissan под управлением 42-летнего водителя.


В результате ДТП травмы получили оба водителя (женщина госпитализирована, мужчине оказали помощь на месте) и два пассажира Toyota — девочки 13 и 12 лет. Старшей потребовалась госпитализация.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в Рубцовске выбежавшая на дорогу школьница попала под колеса автомобиля.

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