Четыре человека пострадали в серьезном ДТП в Барнауле

Две иномарки не поделили Змеиногорский тракт в Барнауле 9 июня. При столкновении пострадало четыре человека, среди которых два ребенка, рассказали в городской ГИБДД.

Авария произошла в 12:30 на Змеиногорском тракте в районе дома 89.

По предварительным данным, 45-летняя женщина за рулем Toyota Corolla при повороте налево не уступила дорогу движущемуся со встречного направления Nissan под управлением 42-летнего водителя.



В результате ДТП травмы получили оба водителя (женщина госпитализирована, мужчине оказали помощь на месте) и два пассажира Toyota — девочки 13 и 12 лет. Старшей потребовалась госпитализация.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в Рубцовске выбежавшая на дорогу школьница попала под колеса автомобиля.