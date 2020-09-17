Четыре «наркомана» погибли при пожаре в частной клинике в Сибири

В Красноярском крае четыре человека погибли и несколько пострадали при пожаре в частной наркологической клинике, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел ночью 17 сентября в клинике «Чистый город», расположенной в центре Красноярска.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела четверых пациентов с признаками термического воздействия, количество пострадавших устанавливается», — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Предположительно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования.

В региональном МЧС отметили, что огонь возник в шестиэтажном доме с административными помещениями, на цокольном этаже которого работает наркологическая клиника.

«Произошло возгорание в кабинете на первом этаже на площади 10 кв.м. Было спасено 16 человек — это и жильцы дома и пациенты клиники. Погибли 4 человека, 2 получили травмы и переданы сотрудникам медпомощи», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает NGS24.RU, первые спасатели прибыли на место буквально через несколько минут, поскольку пожарная часть расположена недалеко, однако жертв избежать не удалось.

Ранее в Алтайском крае автомобиль скорой медпомощи сгорел прямо на трассе из-за короткого замыкания.