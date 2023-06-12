Четыре взрослых и один несовершеннолетний пострадали в массовой аварии в Сростках - подробности

Авария произошла 12 июня в Алтайском крае неподалеку от села Сростки.
Установлено, что 64-летний мужчина, управляя автобусом «Луидор», ехал со стороны Республики Алтай по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в направлении Бийска.
Водитель ехал с небезопасной скоростью и столкнулся с едущим впереди легковым автомобилем ВАЗ-21099, которым управлял 56-летний водитель.
В свою очередь от удара легковушка столкнулась с грузовым автомобилем "КАМАЗ" с полуприцепом "Тонар", который стоял из-за образовавшегося на проезжей части затора.
В результате ДТП пострадало пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.