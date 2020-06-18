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Происшествия

Четырехлетнего ребенка в Барнауле сбила машина

17 июня в Барнауле на Змеиногорском тракте автомобиль сбил четырехлетнего мальчика. Ребенок остался без присмотра взрослых.

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

Авария произошла около 17:10. Мальчик, оставшись без присмотра взрослых, переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

За рулем авто была женщина 1972 года рождения. Она не смогла избежать столкновения.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Малышу потребовалась госпитализация.

Госавтоинспекция Барнаула снова обращается к участникам дорожного движения и напоминает о необходимости строго соблюдать ПДД.

Полицейские обращают внимание родителей на необходимость обучения поведению детей на дороге.

«От родителей, бабушек и дедушек зависит, как дети в дальнейшем будут вести себя в качестве пешеходов. Обучать детей Правилам дорожного
движения нужно с первых лет жизни, особенно важно научить юных пешеходов оценивать скорость и расстояние, следить за обстановкой на дороге во время перехода», — напоминают в ГИБДД.

Проезжая часть — это место повышенной опасности. Бесконтрольное нахождение детей у дороги может обернуться трагедией.

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