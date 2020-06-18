Четырехлетнего ребенка в Барнауле сбила машина

Авария произошла около 17:10. Мальчик, оставшись без присмотра взрослых, переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
За рулем авто была женщина 1972 года рождения. Она не смогла избежать столкновения.
В результате ДТП ребенок получил травмы. Малышу потребовалась госпитализация.
Госавтоинспекция Барнаула снова обращается к участникам дорожного движения и напоминает о необходимости строго соблюдать ПДД.
Полицейские обращают внимание родителей на необходимость обучения поведению детей на дороге.
«От родителей, бабушек и дедушек зависит, как дети в дальнейшем будут вести себя в качестве пешеходов. Обучать детей Правилам дорожного
движения нужно с первых лет жизни, особенно важно научить юных пешеходов оценивать скорость и расстояние, следить за обстановкой на дороге во время перехода», — напоминают в ГИБДД.
Проезжая часть — это место повышенной опасности. Бесконтрольное нахождение детей у дороги может обернуться трагедией.