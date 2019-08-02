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Происшествия

Четырехлетний мальчик пострадал в ДТП с мотоциклом на Алтае

1 августа на автодороге «Ябоган — Туекта» в Республике Алтай мотоцикл «Иж-Планета» съехал с дороги и перевернулся. Маленький ребенок и его отец получил травмы, водитель с места ДТП скрылся, рассказали в региональном ГУ МВД.

ДТП.
ДТП.
04.mvd.ru

Авария случилась около 18:00 часов на 12 километре автодороги. Водитель ехал со стороны села Ело в направлении Туекты, не справился с управлением и съехал дороги. Мотоцикл перевернулся.

Четырехлетний мальчик в момент ДТП сидел на бензобаке. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в районную больницу.

Еще одному пострадавшему, 42-летнему отцу мальчика, госпитализация не потребовалась. В момент аварии он находился позади водителя.

Возбуждено административное расследование. Личность водителя мотоцикла еще устанавливается.

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