Четырехлетний мальчик пострадал в ДТП с мотоциклом на Алтае

Авария случилась около 18:00 часов на 12 километре автодороги. Водитель ехал со стороны села Ело в направлении Туекты, не справился с управлением и съехал дороги. Мотоцикл перевернулся.
Четырехлетний мальчик в момент ДТП сидел на бензобаке. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в районную больницу.
Еще одному пострадавшему, 42-летнему отцу мальчика, госпитализация не потребовалась. В момент аварии он находился позади водителя.
Возбуждено административное расследование. Личность водителя мотоцикла еще устанавливается.