19 января
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Происшествия

Четырехлетняя девочка потерялась и отморозила пальцы на прогулке с братьями

ЧП случилось в Сибири. Потерялась во время прогулки со старшими братьями четырех летняя девочка.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Это произошло в Красноярском крае. Инспекторы ГИБДД заметили, что по березовой роще идет маленькая девочка и плачет. На улице было минус 15 градусов мороза и ветер. Девочка была без варежек.

Инспекторы стали расспрашивать девочку, но она лишь плакала и ничего не могла сказать. Только, как ее зовут — Ева.

Полицейские увезли малышку в центр термических поражений. Врачи диагностировали у нее обморожение пальцев обеих кистей первой степени.

Участковый в это время нашел маму Евы. Та рассказала, что отправила дочь на прогулку с братьями, котором 8 и 9 лет. А сама осталась дома с грудным ребенком.

Во время прогулки и потерялась девочка. Погодки поискали сестру, а потом прибежали домой и рассказали о случившемся.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, указывает krasrab.ru.

Ранее алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту обморожения руки семиклассника. На занятии по физической культуре школьник получил обморожение кисти левой руки. Подростку оказали медицинскую помощь. Участки обмороженной кожи пришлось срезать.

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