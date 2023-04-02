Четверо человек пострадали в ДТП в Алейском районе

Четверо человек пострадали в ДТП на трассе у поворота на село Ветелки в Алейском районе 2 апреля. Подробности аварии сообщили в ГУ МВД.

Авария произошла на 25 км + 903 м автодороги К-18 «Алейск — Чернышевское». Два автомобиля «Жигули» и Kia Rio съехали в кювет.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель «Жигулей» ехал по второстепенной дороге со стороны села Веселки. Он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Kia Rio.

Kia Rio управлял 38-летний водитель. Он двигался по главной дороге со стороны города Алейска в сторону села Усть-Калманка.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажир «Жигулей», 32-летняя женщина и пассажир Kia Rio, 64-летняя женщина. Их госпитализировали в Алейскую ЦРБ.

Ранее о ДТП сообщил «Инцидент Барнаул».