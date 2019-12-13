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Происшествия

Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в алтайском селе

Пожар унес жизни четверых детей и двоих взрослых в Алтайском крае. Трагедия произошла утром 13 декабря в селе Глубокое Завьяловского района.

Пожар в селе Глубокое.
Пожар в селе Глубокое.
22.mchs.gov.ru.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, на момент прибытия пожарных частный жилой дом горел открытым огнем.

«Первыми на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда, через несколько минут к ним присоединились краевое и федеральное подразделения. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. Около полутора часов потребовалось для полной ликвидации пожара. На месте происшествия обнаружены погибшие», — уточняют в экстренном ведомстве.

В региональном управлении Следственного комитета добавляют, что в доме находились четверо детей и двое взрослых. Они погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Выясняются все обстоятельства произошедшего, причины возгорания и личности погибших.

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