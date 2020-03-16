Четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

В Иркутской области в результате пожара, произошедшего утром 16 марта в поселке Усть-Уде, погибли семь человек, сообщает региональное МЧС.

Информация о пожаре поступила в 05:25 утра. В доме обнаружены семь человек: мужчина 1998 года рождения и две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четыре ребенка, получившие отравление угарным газом.

Детей доставили в центральную районную больницу, где они, несмотря на усилия врачей, скончались.

«В январе этого года с жильцами дома была проведена беседа, им был установлен автономный пожарный извещатель. Который, к слову, работал и подавал сигнал на момент прибытия пожарных. Почему взрослые своевременно не отреагировали на него и не предприняли действий к спасению, предстоит установить в ходе проверки. Семья была признана неблагополучной и состояла на учете», — рассказал замглавы госинспектора области по пожарному надзору Виктор Пашков.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Стоит отметить, что за четыре дня при пожарах в Иркутской области погибли 11 детей. Так, 14 марта в Тайшете погибли четверо детей, еще трое — в ночь на 12 марта в селе Казачинское.