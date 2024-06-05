ЧП случилось в Великом Новгороде.
Пятеро молодых людей пошли купаться в районе пешеходного моста через реку Волхов, один из них смог выплыть, сейчас он в больнице. А четверо утонули — девушка и три парня, указывает РБК. Молодых людей унесло сильным течением.
Утонувшие в новгородской реке оказались студентами из Индии, передают Telegram-каналы Mash и Shot.
Ранее в Алтайском крае в реке утонули девочка-подросток и мужчина.
Две девочки находились на берегу реки Большая речка без присмотра взрослых. По предварительным данным, одна из них поскользнулась на берегу, упала в воду и начала тонуть. На помощь бросился рыбак, который был поблизости.
Однако спастись им не удалось, и на берег вытащили тела погибших.
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