15 мая
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Происшествия

Четверо подростков устраивали поджоги за деньги в Новосибирске

Четверых подростков из Новосибирска задержали по подозрению в диверсиях. Они устраивали поджоги за денежное вознаграждение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

Подозреваемые рассказали, что наткнулись на соответствующее объявление в социальных сетях. В объявлении обещали за поджоги 10 тыс. рублей.

Известно, что трое подозреваемых подожгли релейный шкаф в Советском районе на перегоне станций Сеятель – Бердск 23 апреля. По данным Telegram-канала Shot, они работали гвоздодером, канистрой с легковоспламеняющейся жидкостью и гаечным ключом.

Весь процесс снимали на видео, после чего отправили заказчикам. За это подросткам перечислили деньги.

Также установлено, что еще один подросток забрался на территорию завода имени Чкалова, облил горючим самолет Су-24 и поджег. Пожар вовремя потушил сторож.

Четырех подростков задержали. Свидетелями по делу проходят ещё двое.

Ранее подростки издевались над сверстником в Алтайском крае. Они били его по лицу и заставили встать на колени.

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