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19 декабря
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Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП в Алтайском крае

Вечером 19 декабря в Алтайском крае произошла авария с участием полицейского автомобиля. В ДТП погибли пять человек, среди них — четверо сотрудников полиции, сообщает ГУ МВД по региону.

ДТП в Алейском районе 19 декабря.
ДТП в Алейском районе 19 декабря.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Авария произошла в 18:50 в Алейском районе на автодороге А-322, между селами Урюпино и Красный Яр. Столкнулись служебный автомобиль полиции ВАЗ 21074 и Toyota Fielder.

По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одну женщину госпитализировали. В салоне иномарки находилось три человека, один из которых погиб, двоих госпитализировали.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю добавили, что дорога не перекрывалась, движение осуществляется в штатном режиме.

Всего на мечте происшествия работали 29 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек, 3 единицы техники.

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