Четверо рецидивистов избили товарища, надругались над ним, а после подбросили под поезд

Ночью 22 сентября пятеро знакомых распивали спиртные напитки в квартире одного из них.
Между ними возник конфликт, во время которого четверо ранее неоднократно судимых мужчин избили потерпевшего руками, ногами и дверцей от тумбочки.
После этого двое из них поочередно совершили действия сексуального характера в отношении потерпевшего, сообщает «Интерфакс».
Чтобы скрыть преступление, собутыльники доставили находящегося без сознания потерпевшего к Красноярской железной дороге, где положили его на первый путь перед приближающимся грузовым поездом.
Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но предотвратить наезд из-за недостаточного расстояния не удалось.
От полученных повреждений мужчина скончался на месте.