Четверо военнослужащих пострадали при взрыве на полигоне в Новосибирской области

«По предварительным данным, 15 июня вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей», — сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.
Пострадавших доставили в госпиталь. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, пишет News.ru.
Комиссия Центрального военного округа (ЦВО) проводит расследование по данному факту, отмечает РИА Новости.