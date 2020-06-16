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Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при взрыве на полигоне в Новосибирской области

Четверо военнослужащих получили травмы при детонации артиллерийского заряда в Новосибирской области.

Взрыв.
Взрыв.
СС0

«По предварительным данным, 15 июня вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей», — сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

Пострадавших доставили в госпиталь. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, пишет News.ru.

Комиссия Центрального военного округа (ЦВО) проводит расследование по данному факту, отмечает РИА Новости.

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