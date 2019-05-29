Чиновник мэрии Барнаула Алексей Каретников задержан и помещен в СИЗО?

Председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексей Каретников может быть замешан в истории с получением взятки. По неподтвержденной пока официально altapress.ru информации, 24 мая он был задержан при попытке получить деньги от предпринимателя, занимающегося продажей наградного материала.

Как сообщают источники, близкие к ситуации, при задержании чиновнику стало плохо, у него поднялось давление. Силовую операцию в отношении него проводили сотрудники ФСБ по Алтайскому краю.

В самом ведомстве этот факт пока оставляют без комментариев. Мы надеемся получить официальные разъяснения в ближайшее время.

Алексей Каретников , председатель комитета физической культуры и спорта Барнаула www.instagram.com/alekseikaretnikov/

По некоторым данным, Алексей Каретников может находиться в СИЗО. Обвинение ему пока не предъявлено.

В комитете по физической культуре и спорту администрации Барнаула altapress.ru сообщили, что Алексея Каретникова нет на месте и что он на больничном. По данным altapress.ru его также не было на последнем аппаратном совещании у мэра Сергея Дугина.

Что известно об Алексее Каретникове?

В мэрию Барнаула Алексей Каретников пришел работать в 2011 году в должность председателя комитета по физической культуре и спорту. До этого пять лет он курировал физкультурно-спортивное направление в администрации Железнодорожного района.

Известно, что чиновник любитель футбола, играет в составе команды «Агросфера» в ветеранском чемпионате Барнаула под эгидой городской федерации.

Алексей Каретников ( на первом плане) играет в футбол с членами правительства. Дмитрий Негреев.

Последний раз на поле он был замечен 12 мая, когда команда правительства края во главе с губернатором Виктором Томенко, барнаульскими чиновниками и общественниками проводили товарищеский матч. В этот день глава региона праздновал свой день рождение.

Алексея Каретникова наградили юбилейной медалью www.instagram.com/alekseikaretnikov/

Чуть больше года назад, 23 мая 2018 года, Алексей Каретников был награжден юбилейной медалью «95 лет Обществу Динамо».