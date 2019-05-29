Чиновник мэрии Барнаула Алексей Каретников задержан и помещен в СИЗО?

Как сообщают источники, близкие к ситуации, при задержании чиновнику стало плохо, у него поднялось давление. Силовую операцию в отношении него проводили сотрудники ФСБ по Алтайскому краю.
В самом ведомстве этот факт пока оставляют без комментариев. Мы надеемся получить официальные разъяснения в ближайшее время.
По некоторым данным, Алексей Каретников может находиться в СИЗО. Обвинение ему пока не предъявлено.
В комитете по физической культуре и спорту администрации Барнаула altapress.ru сообщили, что Алексея Каретникова нет на месте и что он на больничном. По данным altapress.ru его также не было на последнем аппаратном совещании у мэра Сергея Дугина.
Что известно об Алексее Каретникове?
В мэрию Барнаула Алексей Каретников пришел работать в 2011 году в должность председателя комитета по физической культуре и спорту. До этого пять лет он курировал физкультурно-спортивное направление в администрации Железнодорожного района.
Известно, что чиновник любитель футбола, играет в составе команды «Агросфера» в ветеранском чемпионате Барнаула под эгидой городской федерации.
Последний раз на поле он был замечен 12 мая, когда команда правительства края во главе с губернатором Виктором Томенко, барнаульскими чиновниками и общественниками проводили товарищеский матч. В этот день глава региона праздновал свой день рождение.
Чуть больше года назад, 23 мая 2018 года, Алексей Каретников был награжден юбилейной медалью «95 лет Обществу Динамо».