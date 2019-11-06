Чиновники российского региона хотят разрешить отстрел кошек и собак

Минприроды Ульяновской области подготовило законопроект, который разрешает охоту на кошек, собак, ворон и бакланов.

Это необходимо в целях регулирования численности видов животных и птиц, которые «имеют высокую численность и являются вредителями охотничьего хозяйства, наносят вред водным биоресурсам и представляют опасность для человека», отмечают в ведомстве, пишет « ».

Законопроект

На сайте министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области опубликовали законопроект «О регулировании на территории Ульяновской области некоторых вопросов в сфере охоты и охотничьего хозяйства».

Документом расширяется перечень охотничьих ресурсов региона.

В документе предлагается отнести к охотничьим ресурсам «млекопитающих — бродячих беспородных собак и кошек», а также «птиц — серую ворону, бакланов».

«Данные виды млекопитающих и птиц имеют высокую численность и являются вредителями охотничьего хозяйства, наносят вред водным биоресурсам и представляют опасность для человека, в том числе как разносчики опасных заболеваний». Разрешение на регулирование численности этих видов будет выдаваться специальной комиссией «только в местах с высокой концентрацией», отмечается в пояснительной записке.

Собака. Лапы. СС0

Обращение охотников и рыболовов

Министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров в соцсетях пояснил, что законопроект подготовлен после обращения областного общества охотников и рыболовов.

Они сообщали, что из-за увеличения численности бакланов «исчезает колония серых цапель и гибнут краснокнижные растения», а «собаки же, ушедшие с подворий, сформировали дикие стаи, которые бесконтрольно размножаются и обладают признаками волчьих стай».

Законопроект касается регулирования численности этих животных на территории охотугодий, а не населенных пунктов, обратил внимание министр.

В других регионах

По словам министра, «подобные законы уже действуют в других регионах» — серая ворона включена в перечень охотничьих видов в 10 регионах, в том числе в Татарстане и Московской области. В четырех регионах России к охотничьим ресурсам отнесены бакланы, численность бродячих собак и кошек регулируется в Самарской области и Пензенской области (в аналогичном законе Самарской области и вправду к охотничьим ресурсам отнесены «дикие собаки», в законодательстве Пензенской области в охотничьих ресурсах найдены только «енотовидные собаки»).

Собака. pixabay.com

Петиция

Жители региона уже начали собирать подписи под петицией к Минприроды РФ с требованием «остановить убийство кошек, собак и ворон».

Реакция депутата

На информацию о законопроекте отреагировал глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов, который назвал законопроект «противоречащей сразу нескольким законам глупостью»:

«Ульяновская область вышла из состава РФ? Там не действуют федеральные законы? Отстрел безнадзорных животных противоречит ст. 17 федерального закона „Об ответственном обращении с животными“», — написал депутат в Instagram.

Депутат пообещал, что сделает все, чтобы заблокировать законопроект, пишет mail.ru.

Барнаульские кошки и собаки. Михаил Хаустов

Мнение эксперта

Президент Союза охраны птиц России, кандидат биологических наук Андрей Салтыков уверен, что «принимать такой закон не следует».