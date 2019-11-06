Чиновники российского региона хотят разрешить отстрел кошек и собак

Это необходимо в целях регулирования численности видов животных и птиц, которые «имеют высокую численность и являются вредителями охотничьего хозяйства, наносят вред водным биоресурсам и представляют опасность для человека», отмечают в ведомстве, пишет «Коммерсантъ».
Законопроект
На сайте министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области опубликовали законопроект «О регулировании на территории Ульяновской области некоторых вопросов в сфере охоты и охотничьего хозяйства».
Документом расширяется перечень охотничьих ресурсов региона.
В документе предлагается отнести к охотничьим ресурсам «млекопитающих — бродячих беспородных собак и кошек», а также «птиц — серую ворону, бакланов».
«Данные виды млекопитающих и птиц имеют высокую численность и являются вредителями охотничьего хозяйства, наносят вред водным биоресурсам и представляют опасность для человека, в том числе как разносчики опасных заболеваний». Разрешение на регулирование численности этих видов будет выдаваться специальной комиссией «только в местах с высокой концентрацией», отмечается в пояснительной записке.
Обращение охотников и рыболовов
Министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров в соцсетях пояснил, что законопроект подготовлен после обращения областного общества охотников и рыболовов.
Они сообщали, что из-за увеличения численности бакланов «исчезает колония серых цапель и гибнут краснокнижные растения», а «собаки же, ушедшие с подворий, сформировали дикие стаи, которые бесконтрольно размножаются и обладают признаками волчьих стай».
Законопроект касается регулирования численности этих животных на территории охотугодий, а не населенных пунктов, обратил внимание министр.
В других регионах
По словам министра, «подобные законы уже действуют в других регионах» — серая ворона включена в перечень охотничьих видов в 10 регионах, в том числе в Татарстане и Московской области. В четырех регионах России к охотничьим ресурсам отнесены бакланы, численность бродячих собак и кошек регулируется в Самарской области и Пензенской области (в аналогичном законе Самарской области и вправду к охотничьим ресурсам отнесены «дикие собаки», в законодательстве Пензенской области в охотничьих ресурсах найдены только «енотовидные собаки»).
Петиция
Жители региона уже начали собирать подписи под петицией к Минприроды РФ с требованием «остановить убийство кошек, собак и ворон».
Реакция депутата
На информацию о законопроекте отреагировал глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов, который назвал законопроект «противоречащей сразу нескольким законам глупостью»:
«Ульяновская область вышла из состава РФ? Там не действуют федеральные законы? Отстрел безнадзорных животных противоречит ст. 17 федерального закона „Об ответственном обращении с животными“», — написал депутат в Instagram.
Депутат пообещал, что сделает все, чтобы заблокировать законопроект, пишет mail.ru.
Мнение эксперта
Президент Союза охраны птиц России, кандидат биологических наук Андрей Салтыков уверен, что «принимать такой закон не следует».
«Это абсурдно — включать в него виды, которые исконно не являются охотничьими, и это не в традиции россиян. Нельзя отдавать регулирование численности видов на откуп охотникам, которым это нужно только чтобы позабавиться, пострелять — это негуманно и вообще безнравственно. Есть другие методы регулирования численности, да, они требуют глубокого анализа ситуации и дополнительных средств, но иначе нельзя», — сказал эксперт.