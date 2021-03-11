Российских чиновников освободят от наказания за «нечаянную» коррупцию.

Законопроект, внесенный в Госдуму, принят в первом чтении, сообщает «Интерфакс».

Представителей власти освободят от ответственности, если нарушение будет признано «последствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемого».

Среди таких обстоятельств могут быть «стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты, а также принимаемые государственными и муниципальными органами власти запретительные или ограничительные меры», пишет bfm.ru.

Под кого закон писан

Под действие закона попадут все государственные и муниципальные служащие, депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, силовики, сотрудники ЦБ, Совбеза, Счетной палаты, послы и члены избиркомов.