8 августа
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Происшествия

Чиновница «Ростеха» пойдет под суд по делу о коррупции при производстве «Искандеров»

Следователи завершили расследование первого из двух уголовных дел, фигурантом которых является бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алла Лалетина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Коррупция.
Коррупция.
Pixabay.com

По версии следствия, юрист ежемесячно получала откаты в размере 6 млн руб. от гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова.

Обвиняемая обещала общее покровительство, а также финансирование модернизации предприятия, производящего головные части ракет для комплексов «Искандер» и реактивные снаряды к системам залпового огня. По оценкам следователей, сотрудничество принесло Лалетиной порядка 70 млн руб.

Женщина не признала свою вину, её адвокат воздерживается от комментариев.

Ранее на Алтае задержали бывшего министра здравоохранения за крупную взятку.

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