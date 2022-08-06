Чиновница «Ростеха» пойдет под суд по делу о коррупции при производстве «Искандеров»

По версии следствия, юрист ежемесячно получала откаты в размере 6 млн руб. от гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова.
Обвиняемая обещала общее покровительство, а также финансирование модернизации предприятия, производящего головные части ракет для комплексов «Искандер» и реактивные снаряды к системам залпового огня. По оценкам следователей, сотрудничество принесло Лалетиной порядка 70 млн руб.
Женщина не признала свою вину, её адвокат воздерживается от комментариев.
Ранее на Алтае задержали бывшего министра здравоохранения за крупную взятку.