Чиновница «Ростеха» пойдет под суд по делу о коррупции при производстве «Искандеров»

Следователи завершили расследование первого из двух уголовных дел, фигурантом которых является бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алла Лалетина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, юрист ежемесячно получала откаты в размере 6 млн руб. от гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова.

Обвиняемая обещала общее покровительство, а также финансирование модернизации предприятия, производящего головные части ракет для комплексов «Искандер» и реактивные снаряды к системам залпового огня. По оценкам следователей, сотрудничество принесло Лалетиной порядка 70 млн руб.

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