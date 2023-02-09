Число погибших в результате взрыва газа выросло до 12 в Новосибирске

Ранее было известно о семи погибших. Среди них — двухлетний ребенок и пожилые люди.
Поисково-спасательные работы продолжаются. На место происшествия прибыл министр Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата МЧС.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Глава государства пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и пообещал оказать необходимую помощь, сообщает ТАСС.
В Новосибирске 10 января объявлен день траура.
9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушилось два подъезда — один полностью, второй частично.