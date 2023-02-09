10 февраля
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Происшествия

Число погибших в результате взрыва газа выросло до 12 в Новосибирске

Число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Новосибирске выросло до 12 человек. Об этом сообщают РИА Новости.

Двух жертв взрыва в многоквартирном доме обнаружили в Новосибирске
Двух жертв взрыва в многоквартирном доме обнаружили в Новосибирске
Mash Siberia

Ранее было известно о семи погибших. Среди них — двухлетний ребенок и пожилые люди.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На место происшествия прибыл министр Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата МЧС.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Глава государства пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и пообещал оказать необходимую помощь, сообщает ТАСС.

В Новосибирске 10 января объявлен день траура.

9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушилось два подъезда — один полностью, второй частично.

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