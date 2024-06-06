Число пассажиров, пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово, резко выросло.

Число пострадавших в аварии уже превышает 90, при этом семеро из них — дети, сообщает ТАСС. Одному из пострадавших спасти жизнь не удалось.

По последним данным, число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 102 человек, сообщает РИА Новости.

Глава минздрава Кузбасса Дмитрий Беглов сообщил — в больницах достаточно лекарств для помощи пациентам, пострадавшим в утреннем ДТП с двумя трамваями на Логовом шоссе.

Организованы дополнительные операционные, медики вышли на внеплановые дежурства, пишет gazeta.a42.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Для пострадавших и их семей действует круглосуточная «горячая линия» +7 (923) 030-51-01.

Что известно об аварии

Один из трамваев потерял управление тормозами, и на высокой скорости столкнулся со вторым трамваем. В результате аварии два человека выпали из салона на улицу.

Пассажиров пришлось извлекать через окна.

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