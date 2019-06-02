Число пострадавших при взрыве в Дзержинске еще увеличилось

После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске в медицинские учреждения обратились 89 человек. Из них 44 — сотрудники завода, а 45 — жители прилегающих территорий, пишет RT.

В правительстве Нижегородской области сообщили, что 28 человек доставили на скорой, а остальные обратились к медикам самостоятельно.

По словам губернатора области Глеба Никитина, в стационаре остаются 16 пострадавших. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

Серия взрывов прогремела в Дзержинске днем 1 июня, пишет polit.ru. В результате цех по производству тротила на заводе «Кристалл» был разрушен на площади 100 квадратных метров.

Жители города сообщали в соцсетях, что во многих школах, магазинах вылетели стекла. В квартирах дзержинцев от взрывной волны — разрушения.