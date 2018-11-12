Число убитых заключенных во время бунта в таджикской колонии достигло 47 человек

Тела 47 убитых переданы родственникам для погребения. Более 120 заключенных, по информации источников, остаются в больницах — в основном с огнестрельными ранениями.
Бунт в колонии начался в ночь на 8 ноября. Изначально сообщалось о 13 погибших, затем — о 27. Помимо заключенных, погибли также два сотрудника колонии. Еще шесть сотрудников учреждения получили ранения, пишет «Росбалт».
Ответственность за происшествие взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).