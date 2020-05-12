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12 мая 25°C

Приехал на заработки. Члена украинской наркобанды осудили в Алтайском крае

В Алтайском крае суд вынес приговор 20-летнему гражданину Украины, который занимался наркобизнесом в Бийске. Это один из пятерых украинцев, которых задержали в феврале.

В Алтайском крае поймали наркокурьера.
В Алтайском крае поймали наркокурьера.
Скриншот оперативной съемки УФСБ по Алтайскому краю

Суд признал молодого человека виновным в покушении на сбыт наркотических средств по предварительному сговору в особо крупном размере. Как он пояснил, в начале года в одном из мобильных приложений он увидел объявление о высокооплачиваемой работе в качестве курьера.

Через Telegram он связался с «работодателем», следуя инструкциям, выехал из Украины в Россию, проследовал в Бийск, снял жилье и стал ждать указаний «по работе».

В мессенджере ему присылали информацию о местах нахождения на территории Алтайского края тайниковых закладок с наркотиками. Курьер должен был изымать их, хранить и фасовать в более мелкие партии. Подготовленный таким образом «товар» ему следовало помещать в различные потайные места в Бийске для последующего сбыта.

12 февраля мужчина приехал в Барнаул, чтобы забрать около килограмма «синтетики» но его встретили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Теперь молодой человек проведет 7 лет в колонии строгого режима.

Он стал одним из пятерых граждан Украины, задержанных в феврале в результате оперативной разработки интернет-магазина, который специализировался на сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Распространяли наркотики на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Уголовные дела в отношении остальных обвиняемых еще рассматриваются судами.

УФСБ России по Алтайскому краю обращается к гражданам с просьбой оказывать содействие в борьбе с наркобизнесом и сообщать известные факты по телефону доверия 63−81−55 или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.

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