Приехал на заработки. Члена украинской наркобанды осудили в Алтайском крае

Суд признал молодого человека виновным в покушении на сбыт наркотических средств по предварительному сговору в особо крупном размере. Как он пояснил, в начале года в одном из мобильных приложений он увидел объявление о высокооплачиваемой работе в качестве курьера.
Через Telegram он связался с «работодателем», следуя инструкциям, выехал из Украины в Россию, проследовал в Бийск, снял жилье и стал ждать указаний «по работе».
В мессенджере ему присылали информацию о местах нахождения на территории Алтайского края тайниковых закладок с наркотиками. Курьер должен был изымать их, хранить и фасовать в более мелкие партии. Подготовленный таким образом «товар» ему следовало помещать в различные потайные места в Бийске для последующего сбыта.
12 февраля мужчина приехал в Барнаул, чтобы забрать около килограмма «синтетики» но его встретили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
Теперь молодой человек проведет 7 лет в колонии строгого режима.
Он стал одним из пятерых граждан Украины, задержанных в феврале в результате оперативной разработки интернет-магазина, который специализировался на сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Распространяли наркотики на территории Алтайского края и Республики Алтай.
Уголовные дела в отношении остальных обвиняемых еще рассматриваются судами.
УФСБ России по Алтайскому краю обращается к гражданам с просьбой оказывать содействие в борьбе с наркобизнесом и сообщать известные факты по телефону доверия 63−81−55 или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.