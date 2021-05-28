Членов запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» задержали в Алтайском крае

27 мая у двух организаторов и их последователей по 20 адресам прошли обыски. Силовики изъяли литературу, оборудование и программное обеспечение для проведения видеоконференций.
«Они вживую не встречались, практически полностью уйдя в интернет», — сказал источник.
18 человек проходят по делу пока в качестве свидетелей, добавляет ТАСС. Лидеры обеих ячеек поддерживали связь с кураторами из «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России».
Решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской и ликвидирована.