Членов запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» задержали в Алтайском крае

Правоохранительные органы пресекли деятельность двух ячеек запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы», пишет « Интерфакс » со ссылкой на информированный источник.

27 мая у двух организаторов и их последователей по 20 адресам прошли обыски. Силовики изъяли литературу, оборудование и программное обеспечение для проведения видеоконференций.

«Они вживую не встречались, практически полностью уйдя в интернет», — сказал источник.

18 человек проходят по делу пока в качестве свидетелей, добавляет ТАСС. Лидеры обеих ячеек поддерживали связь с кураторами из «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России».

Решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской и ликвидирована.