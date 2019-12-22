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Происшествия

ЧП на дискотеке: опубликовано видео, как подростки избивали полицейских

В Мурманской области следователи завели дело на подростков, которые избили двух полицейских после школьной дискотеки в Апатитах.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

20 декабря старшеклассники после дискотеки для школьников распивали спиртное возле Дома культуры. Администрация ДК вызвала полицию. Прибывшие полицейские попросили молодежь разойтись, но разгоряченные спиртным подростки избили двоих из стражей порядка.

В ходе драки один из патрульных оказался на земле, где его стали бить ногами. У него диагностировано сотрясение мозга и возможно закрытая черепно-мозговая травма.

Второй полицейский также получил несколько ударов по голове кулаками. Прибывшие на помощь своим коллегам наряды ППС и сотрудники Росгвардии задержали и доставили в отдел полиции девять подростков, пишет СеверПост.

Происходящее попало в поле зрения камеры наружного видеонаблюдения местной фирмы.

Медики осмотрели потерпевших. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью правоохранителей.

Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, они допрошены, пишет znak.com.

Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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