ЧП на дискотеке: опубликовано видео, как подростки избивали полицейских

В Мурманской области следователи завели дело на подростков, которые избили двух полицейских после школьной дискотеки в Апатитах.

20 декабря старшеклассники после дискотеки для школьников распивали спиртное возле Дома культуры. Администрация ДК вызвала полицию. Прибывшие полицейские попросили молодежь разойтись, но разгоряченные спиртным подростки избили двоих из стражей порядка.

В ходе драки один из патрульных оказался на земле, где его стали бить ногами. У него диагностировано сотрясение мозга и возможно закрытая черепно-мозговая травма.

Второй полицейский также получил несколько ударов по голове кулаками. Прибывшие на помощь своим коллегам наряды ППС и сотрудники Росгвардии задержали и доставили в отдел полиции девять подростков, пишет СеверПост.

Происходящее попало в поле зрения камеры наружного видеонаблюдения местной фирмы.

Медики осмотрели потерпевших. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью правоохранителей.

Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, они допрошены, пишет znak.com.

Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.