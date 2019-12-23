ЧП на Лубянке: представитель Кремля прокомментировал трагические события

«Проявление безумия, от которого не застрахована ни одна из стран», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, «это трагическое происшествие, поскольку погибли люди», пишет РИА «Новости».

При этом он не считает, что случившееся «должно как-то комментироваться из Кремля». Песков указал, что «мы живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира», когда «никто не застрахован от любых проявлений безумия с трагическими последствиями».

Что произошло

Вечером 19 декабря 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров открыл стрельбу по силовикам возле здания ФСБ в центре Москвы.

Один сотрудник спецслужбы погиб на месте. Второй был в тяжелом состоянии госпитализирован и скончался на следующий день.

Ранения получили еще пять человек, в том числе один гражданский. Минюрова ликвидировали в перестрелке.

Следственный комитет расследует уголовное дело, пишет «Росбалт». Создан оперативный штаб. В него вошли следователи и криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники ФСБ.