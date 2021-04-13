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Происшествия

ЧП на «Невской мануфактуре»: погиб спасатель, двое пожарных в коме

12 апреля произошел пожар в здании бизнес-центра «Невская мануфактура» (Санкт-Петербург), в результате погиб один пожарный, еще несколько пострадали. Двое находятся в коме, у одного обгорели руки, сообщил «МК».

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека во время пожара в бизнес-центре, говорится в сообщении ведомства.

В качестве подозреваемых задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель, пишет bfm.ru. Им инкриминируют ч. 2 ст. 238 УК РФ «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

Пожар в историческом здании Невской мануфактуры начался днем 12 апреля и охватил все шесть этажей.

К вечеру удалось локализовать огонь на площади 10 тыс. квадратных метров. К тушению привлекались пожарные из Москвы.

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