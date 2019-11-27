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Происшествия

ЧП на орбите: на МКС из строя вышли все туалеты

Все туалеты не работают на борту Международной космической станции (МКС), астронавты вынуждены пользоваться «памперсами», следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляцию которых ведется NASA.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

На МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC — в американском модуле Tranquility.

Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», но их используют в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС. пишет РИА Новости.

Сейчас WHC не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а АСУ не используют из-за сигнализации переполненного бака, сообщил командир МКС итальянец Лука Пармитано.

В связи с этим он поинтересовался у хьюстонского центра управления полетами о возможности астронавтам временно использовать устройства для сбора мочи UCD, которые хранятся в европейском модуле Columbus. Разрешение было получено.

При этом неизвестно, пользуются ли «памперсами» российские космонавты.

Международный экипаж

Сейчас на МКС полет совершают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.

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