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Происшествия

ЧП на российском побережье: найдено около 300 мертвых беременных тюленей без органов и с дырами

На побережье Каспийского моря в Дагестане произошла массовая гибель краснокнижных тюленей, сообщило Северо-Кавказское управление Росрыболовства. На тушках обнаружили круглые отверстия, а на местах повреждения кожных покровов неравномерно отсутствовала жировая ткань и некоторые органы.

Нерпа.
Нерпа.
Открытые источники.

За четыре дня на береговой линии обнаружили 272 мертвых животных.

Первых погибших нерп начали находить 5−7 декабря. Оказалось, что это молодые животные и большинство из них были беременными.

В Дагестан прибыли ученые НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ) и РАН. Одной из вероятных причин массовой гибели каспийской нерпы могло стать инфекционное заболевание вирусного или бактериального происхождения, полагают эксперты. Однако не исключено, что краснокнижные животные погибли в результате «внешнего воздействия».

Возбуждено административное дело в отношении неустановленных лиц об уничтожении редких видов животных по статье 8.35 КоАП РФ, пишет polit.ru.

Материалы передадут в МВД для возбуждения уголовного дела.

О животном

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа — единственное на Каспии морское млекопитающее и самый маленький тюлень в мире.

В апреле 2020 года животное занесли в Красную книгу России. За последние 100 лет популяция нерп в Каспии сократилась с одного миллиона до 100 тыс. особей.

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