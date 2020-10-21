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Происшествия

ЧП на Рублевке: дети избили сына гендиректора крупной компании

В элитном поселке Дарьино-Успенское на Рублевке произошла драка с участием школьников, сообщает «Комсомольская правда».

Кулак, замах.
Кулак, замах.
СС0

Инцидент произошел на детской площадке одного из домов, где собралась компания местных детей от 6 до 12 лет.

Раньше все они дружили между собой, но в какой-то момент 8-летний мальчик, являющийся сыном гендиректора одной из российских компаний, поругался с 10-летним товарищем.

Спор во время игры быстро перерос в драку.

На помощь старшему мальчику пришли его брат и сестра (12 и 6 лет соответственно). Втроем они повалили недруга на землю и начали избивать руками и ногами. Сыну гендиректора попытался помочь его младший брат, однако другие школьники не подпустили мальчика, пишет Lenta.ru.

8-летнего мальчика родители доставили в больницу с множественными ушибами и травмой головы. А после обратились в полицию.

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