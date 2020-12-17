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Происшествия

ЧП на теплопроводе: более 260 тысяч сибиряков остались без отопления

17 декабря в Омске произошла серьезная авария на теплопроводе. В Советском округе отключено теплоснабжение из-за порыва подающего трубопровода ТЭЦ-3

Батарея.
Батарея.
Лидия Соколова

Без тепла в 10-градусный мороз остались 72 многоквартирных дома и социальных объекта.

Без отопления и горячего водоснабжения остались объекты на основных улицах округа, где проживают более 260 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-диспетчерскую службу мэрии Омска.

«Хлещет фонтаном горячая вода, все в пару, видимости ноль. Как зима, начинаются коммунальные происшествия и это каждый год. <…> А в прошлом году Новый год и новогодние выходные вообще провели без тепла», — цитирует Тайга. инфо комментаторов паблика «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

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