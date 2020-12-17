ЧП на теплопроводе: более 260 тысяч сибиряков остались без отопления

17 декабря в Омске произошла серьезная авария на теплопроводе. В Советском округе отключено теплоснабжение из-за порыва подающего трубопровода ТЭЦ-3

Без тепла в 10-градусный мороз остались 72 многоквартирных дома и социальных объекта.

Без отопления и горячего водоснабжения остались объекты на основных улицах округа, где проживают более 260 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-диспетчерскую службу мэрии Омска.