ЧП на теплопроводе: более 260 тысяч сибиряков остались без отопления

Без тепла в 10-градусный мороз остались 72 многоквартирных дома и социальных объекта.
Без отопления и горячего водоснабжения остались объекты на основных улицах округа, где проживают более 260 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-диспетчерскую службу мэрии Омска.
«Хлещет фонтаном горячая вода, все в пару, видимости ноль. Как зима, начинаются коммунальные происшествия и это каждый год. <…> А в прошлом году Новый год и новогодние выходные вообще провели без тепла», — цитирует Тайга. инфо комментаторов паблика «ЧП Омск» во «ВКонтакте».