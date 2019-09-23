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Происшествия

ЧП на учениях «Центр-2019». Появилось видео крушения двух боевых машин ВДВ

В Оренбургской области на учениях «Центр-2019» у двух боевых машин десанта во время десантирования из транспортных самолетов Ил-76 отказали парашютные системы.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019"
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019"
vk.com/mil

В результате инцидента БМД получили сильные повреждения.

Боевые машины десантировались без личного состава, пострадавших среди военнослужащих нет, сообщает ТАСС.

Обстоятельства и причины ЧП устанавливает комиссия ВДВ совместно с представителями промышленности.

ЧП случилось 20 сентября.

20 сентября в Оренбургской области одновременно десантировались более двух тысяч военнослужащих и 200 единиц бронетехники.

В единовременном десантировании впервые в полном составе со штатным вооружением и военной техникой участвовал личный состав парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, пишет «РГ».

Десантирование прошло с 71 самолета Ил-76 на скорости 360 километров в час на две параллельные площадки приземления в районе полигона Донгуз.

20 сентября президент РФ Владимир Путин посетил полигон Донгуз в Оренбургской области, где наблюдал за основным этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».

Владимир Путин на учениях &quot;Центр-2019&quot;.
Владимир Путин на учениях «Центр-2019».
kremlin.ru
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