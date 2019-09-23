ЧП на учениях «Центр-2019». Появилось видео крушения двух боевых машин ВДВ

В результате инцидента БМД получили сильные повреждения.
Боевые машины десантировались без личного состава, пострадавших среди военнослужащих нет, сообщает ТАСС.
Обстоятельства и причины ЧП устанавливает комиссия ВДВ совместно с представителями промышленности.
ЧП случилось 20 сентября.
20 сентября в Оренбургской области одновременно десантировались более двух тысяч военнослужащих и 200 единиц бронетехники.
В единовременном десантировании впервые в полном составе со штатным вооружением и военной техникой участвовал личный состав парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, пишет «РГ».
Десантирование прошло с 71 самолета Ил-76 на скорости 360 километров в час на две параллельные площадки приземления в районе полигона Донгуз.
20 сентября президент РФ Владимир Путин посетил полигон Донгуз в Оренбургской области, где наблюдал за основным этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».