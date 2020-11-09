ЧП на военном аэродроме: убиты несколько российских военнослужащих

На военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже погибли три человека, сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона.

Один из военнослужащих убил сослуживцев.

Еще один пострадавший выжил. Он доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сам стрелок забаррикадировался на территории воинской части.

Солдат-срочник, сбежавший с территории воинской части под Воронежем — 20-летний Антон Макаров. Личность военнослужащего, напавшего на людей с топором и открывшего стрельбу из автомата, раскрыло издание Baza.

При себе у него есть пистолет и два магазина с патронами, пишет Lenta.ru.

Власти Воронежской области подтвердили факт ЧП, пишет bfm.ru. По данным пресс-службы областной администрации, несколько человек погибли. Подробности выясняются.