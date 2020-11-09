Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

ЧП на военном аэродроме: убиты несколько российских военнослужащих

На военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже погибли три человека, сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Один из военнослужащих убил сослуживцев.

Еще один пострадавший выжил. Он доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сам стрелок забаррикадировался на территории воинской части.

Солдат-срочник, сбежавший с территории воинской части под Воронежем — 20-летний Антон Макаров. Личность военнослужащего, напавшего на людей с топором и открывшего стрельбу из автомата, раскрыло издание Baza.

При себе у него есть пистолет и два магазина с патронами, пишет Lenta.ru.

Власти Воронежской области подтвердили факт ЧП, пишет bfm.ru. По данным пресс-службы областной администрации, несколько человек погибли. Подробности выясняются.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость