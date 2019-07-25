ЧП на звездолете. На космическом корабле для колонизации Марса случился пожар

Инцидент произошел на испытательном полигоне. Корабль должен был подняться на высоту 20 метров, но в итоге даже не взлетел.
Космический аппарат выпустил столб пламени и дыма, после чего отключился.
Степень повреждения корабля оценивается как незначительная, пишет РИА Новости.
Аналогичный инцидент произошел на прошлой неделе. Тогда космический корабль загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя, пишет mail.ru.
Starhopper предназначен для колонизации Марса и других планет Солнечной системы.