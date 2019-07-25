ЧП на звездолете. На космическом корабле для колонизации Марса случился пожар

Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время испытаний, сообщает Space.com.

Инцидент произошел на испытательном полигоне. Корабль должен был подняться на высоту 20 метров, но в итоге даже не взлетел.

Космический аппарат выпустил столб пламени и дыма, после чего отключился.

Степень повреждения корабля оценивается как незначительная, пишет .

Аналогичный инцидент произошел на прошлой неделе. Тогда космический корабль загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя, пишет mail.ru.

Starhopper предназначен для колонизации Марса и других планет Солнечной системы.