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Происшествия

ЧП на звездолете. На космическом корабле для колонизации Марса случился пожар

Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время испытаний, сообщает Space.com.

Марс. Планета. Поверхность
Марс. Планета. Поверхность
СС0

Инцидент произошел на испытательном полигоне. Корабль должен был подняться на высоту 20 метров, но в итоге даже не взлетел.

Космический аппарат выпустил столб пламени и дыма, после чего отключился.

Степень повреждения корабля оценивается как незначительная, пишет РИА Новости.

Аналогичный инцидент произошел на прошлой неделе. Тогда космический корабль загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя, пишет mail.ru.

Starhopper предназначен для колонизации Марса и других планет Солнечной системы.

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