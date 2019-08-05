ЧП: появилось видео мощных взрывов на территории воинской части в Сибири

Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями.

«Взрывы раздаются на военных складах с боеприпасами под Красноярском <…> В ближайших к эпицентру домах повыбивало стёкла. Люди массово бегут из своих квартир. Пожарные пока только едут на место. На всю округу звучит сирена», — пишет telegram-канал Life Shot.