ЧП: появилось видео мощных взрывов на территории воинской части в Сибири

Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями.
«Взрывы раздаются на военных складах с боеприпасами под Красноярском <…> В ближайших к эпицентру домах повыбивало стёкла. Люди массово бегут из своих квартир. Пожарные пока только едут на место. На всю округу звучит сирена», — пишет telegram-канал Life Shot.
К месту происшествия направлены автобусы для эвакуации населения, пишет ura.ru. На данный момент общей сложности эвакуировано более 300 человек.
На место направлены силы пожарных по второму номеру сложности. Для ликвидации пожара на место событий направлены два пожарных поезда.
Источник агентства добавил, что взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе в воинской части № 74008. На территории части горит склад боеприпасов, слышны взрывы.
По предварительным данным, причиной возгорания стал подрыв снаряда. Произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, пишет Газета.Ru.