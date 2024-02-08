8 февраля
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Происшествия

ЧП техногенного характера: ночью оплывина накрыла дома в Алма-Ате. Идет поисковая операция

Около 02:00 8 февраля в Алма-Ате случилось ЧП переувлажнения грунта техногенного характера.

Оползень.
Оползень.
unsplash.com

Произошел порыв трубы холодного водоснабжения. И на жилые дома сошла оплывина объемом 3200 кубометров, пишет Telegram-канал ORDA.

Выяснилось, что в двух пострадавших домах находилось четверо человек, из них двое — дети. Сейчас их ищут спасатели, указывает Газета.Ru.

Жителей ближайших домов эвакуировали. На месте работают психологи.

Ранее после схода оползня в Китае пропали без вести почти 50 человек. Военные и гражданские спасатели эвакуировали более 500 человек из пострадавшего от оползня района.

О явлении

Оплывина — полоса слоя почвы, которая передвигается под действием силы тяжести вниз по склону. Это происходит из-за насыщения земли водами до грязеподобного состояния.

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