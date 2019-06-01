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Происшествия

ЧП в Дзержинске: прогремели два мощных взрыва на оборонном заводе

В Дзержинске (Нижегородская область) на заводе ГосНИИ «Кристалл» прогремели два мощных взрыва. Информация о пострадавших уточняется, сообщает «Интерфакс».

Взрыв.
Взрыв.
СС0

В соцсетях очевидцы пишут о взрывной волне, накрывшей весь город. Есть повреждения. Волной выбило стекла в близлежащих домах. У школы № 3 треснул фундамент и выбило стекла, у магазина «Магнит» на одной из улиц города «осыпался» потолок.

По информации экстренных служб, взрывы произошли в цеху по производству тротила. Между тем жители города сообщают еще об одном — подземном взрыве.

В Дзержинске создан оперативный штаб, пишет bfm.ru. На место выехал замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по региону. Обстоятельства происшествия выясняются.

Начала работать система оповещения.

Завод имени Свердлова в Дзержинске — одно из крупнейших в стране предприятий по производству взрывчатки для нужд оборонного комплекса и промышленности.

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