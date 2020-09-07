Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

ЧП в горах: 11 туристов пропали неподалеку от Сочи

В Сочи группа из трех взрослых и восьми детей пропала в горах, ведутся поисково-спасательные работы, сообщает РИА Новости.

Горы. Сочи.
Горы. Сочи.
altapress.ru

Накануне в 23:25 в МЧС поступило сообщение о том, что группа из 11 человек не выходит на связь с родственниками. Утром они вышли из поселка сто-Садок в горнолесной массив к озеру и не вернулись.

В составе группы — восемь детей возрастом от девяти до 16 лет.

Организовано проведение поисково-спасательных работ, пишет Lenta.ru. Спасатели обследовали маршруты и берега озер. Поиски пока не дали результатов.

К поискам туристов привлечено 64 человека и 12 единиц техники.

В регионе, судя по сообщениям МЧС, ухудшение погоды — ливень.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость