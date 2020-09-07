ЧП в горах: 11 туристов пропали неподалеку от Сочи

Накануне в 23:25 в МЧС поступило сообщение о том, что группа из 11 человек не выходит на связь с родственниками. Утром они вышли из поселка сто-Садок в горнолесной массив к озеру и не вернулись.
В составе группы — восемь детей возрастом от девяти до 16 лет.
Организовано проведение поисково-спасательных работ, пишет Lenta.ru. Спасатели обследовали маршруты и берега озер. Поиски пока не дали результатов.
К поискам туристов привлечено 64 человека и 12 единиц техники.
В регионе, судя по сообщениям МЧС, ухудшение погоды — ливень.